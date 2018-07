Grandgeorge revient avec un titre fait pour l'été

Aujourd'hui, c'est Grandgeorge qui était notre invité...

Benjamin de son vrai nom, ce chanteur français est bien installé en Belgique. En 2015, il troque son costume d’ingénieur pour se consacrer à la musique. Le grand public fait sa connaissance avec son single “So Fine”. À la sortie de son album “So Logical” en janvier 2016, le chanteur est récompensé par un D6Bels Music Award décerné par les auditeurs de la RTBF.

Heureux papa d'un petit garçon de deux mois, il revient avec deux nouveaux singles, “Sunny Anyway” et “Men Should Never Fall In Love” (la face B). Avec un deuxième album en préparation et prévu pour le mois d'octobre, il montre qu'il ne veut pas en rester là et se faire une place dans le monde de la musique.

Il sera aux Francofolies de Spa le 21 juillet (date exclusive en festival cet été) et donne rendez-vous aux fans le 7 décembre pour un concert à La Madeleine.

En attendant, voilà son nouveau single "Sunny Anyway" à écouter sans modération !