Grandgeorge "on ne peut pas aller voir le public alors on va l'inviter chez nous"

Alors qu’ils devaient se produire pour plusieurs dates dans le cadre d’une tournée estivale bien chargée, la crise du Covid-19 a failli transformer l’été musical et festif de GRANDGEORGE et son équipe en un désert artistique. C’était sans compter sur la créativité et l’audace de l’interprète de "So Finet" et "Sunny Anyway".

"En fait comme beaucoup de gens du milieu du spectacle, on se retrouve sans boulot ! On ne peut pas faire ce que l'on aime, on ne peut pas travailler ! Et je me suis dit, cet été il faut que l'on fasse quelque chose, on ne peut juste rester là les bras croisés et donc avec toute l'équipe avec qui j'aurais dû être sur la route, on s'est rassemblé dans un lieu un peu perdu de nulle part et on a monté un studio" précise Grandgeorge contacté par Stéphane Piedboeuf dans votre émission Un Air de Vacances ce vendredi.

"On est en train d'enregistrer un album collectif où chacun des musiciens et des membres de toute l'équipe vient avec des idées."

L'idée de Grandgeorge et de son équipe est "on ne peut pas aller voir le public, alors on va l'inviter chez nous"... en l'occurrence au milieu de nulle part ! A découvrir jusque 20 juillet

