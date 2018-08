Grande tournée internationale pour Frédéric François: il fête ses 50 ans de carrière.

A 12 ans, Frédéric François, achète sa première guitare avec son livret de Caisse d’Epargne. A 13 ans, il fera partie de son premier groupe, les Eperviers. Bien des années et des succès plus tard, les 50 ans de carrière de Frédéric ne sont plus très loin.

Cette année sera donc très importante en événements pour notre chanteur, avec à la clef, une grande tournée internationale. A la fin de cette tournée, passage par 2 salles mythiques: le Grand Rex à Paris et Forest National.

Frédéric vient de passer 3 semaines de pur bonheur en vacances entre amis et famille. Cependant, depuis son retour il s’est directement remis au travail, il est actuellement en studio pour l’enregistrement d’un album qui sortira en octobre prochain. Vous retrouverez une sélection de ses grands titres mais avec la particularité qu’il racontera sur l’album, le contexte et l’histoire de la création pour chaque chanson. Il n’est pas prêt de quitter, le studio d’enregistrement puisque notre chanteur sicilien proposera ensuite, un tout nouvel album (inédit) qui devrait sortir dans les premiers mois de l’année 2019.

Avec son métier Frédéric a la chance d’allier plaisir et travaille, d’ailleurs début novembre 2018, il se produira en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Et pour la St Valentin 2019, Frédéric foulera les sols de Brooklyn et de Manhattan.

Si vous souhaitez découvrir la définition de l’amour selon Frédéric François, écoutez son interview ci-dessous.