Frédéric Francois "j'ai toujours ma guitare avec moi en vacances !" - Un Air de Vacances -... "Juste un peu d'amour", c'est le titre du nouvel album de Frédéric Francois 50 ans de carrières et des tub es incontournables ! 350 chansons , des millions de disques ! Un nouvel album aux sonorités modernes que Frédéric est venu présenter sur Viva il y a quelques jours. C'était dans le 8/9. A revoir ICI Et ce vendredi, le chanteur de charme était l'invité de Marc Vernon dans votre émission "Un air de Vacances" et qui rentre de vacances ans le Sud de la France..