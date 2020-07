Francis Lalanne "Ce n'est pas parce que l'on risque de mourir qu'il faut s'arrêter de vivre"

Ce n'est pas parce que l'on risque de mourir qu'il faut arrêter de vivre " - Un Air de Vacances -... Artiste pluridisciplinaire à la personnalité extravagante, Francis Lalanne était notre invité people dans Un Air de Vacances ce vendredi. "Tout a changé, surtout la mentalité des gens" nous affirme Francis, contacté par Thibault Roland. "Il y a eut un climat de peur qui s'est installé et qui fausse les relations. Il faut que la vie reprennent ses droits . C'est pas parcqu'on risque de mourir un jour qu'il faut s'arrêter de vivre (...) je n'ai jamais eu peur ! La peur n'efface pas le danger. La vie doit l'emporter. C'est la peur qui permet de dominer les gens, de les mener comme des moutons. Il faut bannir la peur de notre coeur, de notre tête, de nos pensées ! On a créé une espèce de psychose, de panique ! Francis Lalanne et Fort Boyard, c'est terminé ! "Il s'est passé que les producteurs de cette émission ont pratiqué de la discrimination. C'est à dire que je me suis engagé la saison dernière auprès des défavorisés dans la rue, dans un combat social pour la défense des droits des plus défavorisés, et donc la production a essayé de donner de fausses raisons m'expliquant d'abord que c'était à cause de mon âge et qu'à cause du Covid les assurances ne pourraient pas assurer. J'ai dit c'est pas grave, j'irai avec mon assurance. Ils ont dit "non non c'est pas possible on travaille qu'avec nos assurances " et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre acteur de l'émission qui lui se faisait assurer par son propre assureur et quand on a dit que les plus de 60 ans n'étaient pas sur le Fort, c'était faux puisque celui qui joue le Père Fouras il a 5 ans de plus que moi et donc encore des mensonges (...) je ne comprenais pas ce qui se passait puis un membre de l'émission m'a dit 'tu n'es pas au courant' ' ca été dit dans la loge des personnages, Francis Lalanne ne pourra plus remettre les pieds sur le Fort parce qu'il a mis un gilet jaune ! ' Mais rassurez-vous Narcisse va survivre à ses mésaventures sur le Fort ! Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée Francis Lalanne alors qu'il était à bord d'un taxi, chez nous en Wallonie