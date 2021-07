Festival "en marche" à Chiny ces 10 et 11 juillet - Un Air de Vacances - 09/07/2021 Depuis 1990, le conte est à l’honneur dans la petite cité rurale de Chiny. Un festival de conteurs rassemble chaque année les amoureux du conte venus de tous les horizons de Wallonie et de Bruxelles, ainsi que du Grand-Duché du Luxembourg et de la France. Au fils des années, autour du festival, des activités se sont multipliées donnant à Chiny, ancienne cité des comtes, une image de cité des contes. c- Spectacles dans des lieux extérieurs et insolites (avec des solutions de repli en cas de pluie), balades contées dans le village, au sein de châteaux et au coeur de la forêt, animations dans les rues, découverte de la Cour des Contes, concert suprise (indice : rebelle et rêveur), pizzas au feu de bois… De quoi ravir petits et grands, dans un moment culturel et festif qui nous manquait tant. L’accès à la veillée contée du samedi soir est libre et gratuit ! Détails en compagnie de Benjamin Roiseux Et toutes les infos via le site CONTE