Eviter les cambriolages de votre maison pendant vos vacances ! Les conseils d'Aurore Salsano - Un... Vous partez en vacances bientôt ? Attention de bien prendre vos précautions afin d'éviter un cambriolage durant votre absence ! Savez-vous qu'en 2019, les derniers chiffres officiels dont on dispose, il y a eu 48 000 cambriolages en Belgique, soit 131 par jour en moyenne. Du coup on a quelques conseils pour éviter le pire ou au moins mettre toutes les chances de notre côté. Et ces conseils c'est Aurore Salsano qui nous les prodigue. Présence de la police Aurore Salsano "Savez-vous que la police peut venir jeter un œil sur votre maison durant vos vacances ? En plus c'est rapide, pratique et gratuit, il suffit d'aller sur le site policeonweb.be. Sur la page d'accueil vous avez un onglet " demande de surveillance ", en quelques clics, votre demande est encodée". Autre site à retenir, c'est besafe.be "Le portail fédéral pour la sécurité de manière générale, et pas seulement sur les vols. C'est surtout un site qui vous mettra en contact avec votre conseiller en prévention vol. Une fonction pas très connue, pourtant ce sont des conseils d'un expert totalement gratuits. Il s'agit d'un policier ou d'un fonctionnaire communal spécialement formé à la prévention des vols. Il viendra chez vous faire un état des lieux et vous donnera des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins pour sécuriser votre maison! Pour le trouvez, vous allez donc sur la page d'accueil de Besafe, vous allez dans thématiques sécurité, vol et puis cambriolage. Et là vous serez redirigé en fonction de votre code postal". Quelques comportements à adopter Eviter de montrer que votre maison est inoccupée "Placez des minuteries pour allumer quelques lampes, demandez aux voisins de relever le courrier et de fermer et ouvrir les volets et les tentures ou encore de tondre la pelouse". Ne laissez pas trainer d'échelle ou d'outils qui pourraient faciliter l'accès au bâtiment pour les cambrioleurs, et aussi n'oubliez pas de fermer votre abri de jardin, parce que là c'est du pain béni pour les voleurs. "Avant de partir en vacances, mais le conseil peut s'appliquer aussi toute l'année, faites un relevé de vos biens de valeur avec le numéro de série et des photos de chaque appareil. Comme ça en cas de vol, la police pourra identifier les biens plus facilement s'ils étaient retrouvés". A bon entendeur ...