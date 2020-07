Embarquez à bord du... Crocodile Rouge aux Lacs de l'Eau d'Heure - Un Air de Vacances - 17/07/2020 Découvrez les Lacs de l'Eau d'Heure comme vous ne les avez jamais vus ! A la recherche du trésor englouti... Commencez la visite par un film drôle et original. Embarquez ensuite à bord du Crocodile Rouge, équipés de casques audio, et poursuivez la quête du trésor en compagnie de personnages loufoques et instructifs. Une histoire folle et palpitante à vivre sur les Lacs de l'Eau d'Heure. Mais aussi : le Laser Game, l'Escape g$Game en pleine nature et le train Croco Express ! Jean-Francois Baelden était l'invité d'Un Air de Vacances ! Ecoutez le Et pour toutes informations c'est via le site https://www.parcducrocodilerouge.be/