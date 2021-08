Eloignez les guêpes ! Les conseils d’Aurore

Et si ça marche pas tout ça ? "Eh bien là désolée pour les âmes sensibles, on va devoir exterminer l’ennemi.

Dans ce cas, un truc simple et connu : le piège à guêpes en bouteilles en plastique. Vous la coupez à une quinzaine de cm en dessous du goulot. Vous retournez le dessus que vous mettez dans la deuxième partie comme si c’était un entonnoir. Si vous souhaitez suspendre la bouteille, n’oubliez pas à faire deux trous dans la partie du bas pour y accrocher une ficelle.

Votre piège est prêt, mais il vous faudra encore un appât ! Vous pouvez y mettre de la bière et un élément sucré, comme de la confiture ou du jus de fruit, mais dans ce cas vous allez aussi attirer les abeilles, or elles, on veut bien les éloigner mais pas les tuer, elles sont bien trop précieuses pour l’environnement. Alors optez plutôt pour un morceau de viande dans de l’eau comme appât. Ce n’est pas très connu, mais les guêpes adorent les protéines ! Pensez alors à changer régulièrement l’eau et la viande, sinon c’est vous qui pourriez fuir à cause de l’odeur."

Enfin dernier conseil, placez ce piège à 3m environ de la table de votre terrasse ou dans vos arbres fruitiers si votre but est de protéger les fruits du verger, mais dites-vous aussi que la nature, ça a ses avantages et ses inconvénients et qu’on ne peut pas toujours tout maîtriser.

Mais il est néanmoins vivement conseillé de ne pas éradiquer ce bel insecte. Leur rôle est indispensable au sein de l’écosystème et de la biodiversité. Elles chasses d’autres petites insectes qui vont servir à alimenter leur larves et ont donc un rôle de régulation des populations. Les oiseaux se nourrissent aussi de guêpes. De plus elles peuvent jouer un rôle dans la pollinisation de nombreuses plantes. Un bon conseil : évitez de les agresser sans quoi…