Direction La Roche-en-Ardenne et ses attractions "Ardenne Aventures" - Un Air de Vacances -... Ardenne Aventures à La Roche-en-Ardenne vous propose une gamme d'activités à réaliser seul ou en groupe et en pleine nature : VTT, kayak, rafting, pédalo, paintball, bumper ball, tir à l'arc, 4x4, équitation, parc aventures, saut blob, via ferrata, ... C'est notre destination touristique du jour en collaboration avec 365.BE ! "Tout le monde entend souvent parler du kayak, mais à La Roche on a la chance de pouvoir faire plein d'autres choses" nous confie Manu Goldschmidt. "Comme notre parc Aventure, un parc acrobranches, il y a également le "FunRpark" un parc dédié aux chateaux gonflables, toutes les activités qui sont en phase avec la nature. Nous sommes quand même dans le poumon vert de la Belgique, nous avons encore les "bumper ball" Pour Manu, les touristes sont de retour dans la belle cité de La-Roche-en-Ardenne ! Donc on n'y attend plus que vous ! Toutes les infos via le site https://ardenneaventures.com/