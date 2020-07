Direction la belle région de Robertville - Un Air de Vacances - 30/07/2020 Profitez d'un bassin de natation en plein air à Robertville les Bains, dans le site naturel merveilleux du Lac de Robertville offrant une eau très pure ! Le site de Robertville les Bains est principalement une attraction touristique qui a pour but d’offrir au public un bassin de natation en plein air, dans un site naturel merveilleux. L’eau y est d’une pureté naturelle, reconnue par les instances officielles comme eau de baignade. Plongeoir et trampoline aquatique sont disponibles. Les abords de cette piscine naturelle côtoient pelouses et plage de sable fin. Différentes formules de canotage sont proposées sur le lac : des bateaux électriques, des pédalos de 4 ou 6 places, des barques à rames. Détails en compagnie d Gilbert Waonry, contacté par Thibault Roland dans votre émission Un Air de Vacances Et plus d'infos via le site https://www.robertville.be/index.php?rub=activites&activite=lesBains "Restart", un été résolument belge à la RTBF Cet été, la RTBF s’implique dans le soutien aux secteurs culturel, touristique et économique touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. La RTBF a décidé de les soutenir au travers du plan "Restart" pour lequel 13,4 millions d’euros ont été dégagés. VivaCité, comme tous les médias de la RTBF, est engagé dans ce sens en vous proposant du contenu local. En savoir plus Et pour des idées de sorties près de chez vous, abonnez-vous à la newsletter Restart