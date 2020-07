Direction la belle région de Coo !

Et nous nous intéressons plus particulièrement à "Coo Adventure & Wild Park Coo". Des nombreuses activités sportives vous y sont proposées : paint ball, accrobranche, quad, équitatin, Ferrari expérience.. Et pour la visite du Wild Park, embarquez dans le petit train et observer en pleine forêt les cerfs, sangliers, daims, loups..;

Concernant l'activité la plus populaire, le kayak, petit problème en ce moment dû au manque d'eau.

"On a profité d'une excellente météo pendant le confinement, donc ca fait plusieurs mois qu'il n'y a plus eu de fortes pluies et malheureusement au niveau de la rivière, c'est plus ou moins sec, donc on ne peut plus faire de kayak en rivière. Par contre nous avons déplacé une partie de notre matériel sur le lac de Robertville" nous confie Michaël Mertens contacté par Thibault Roland.

Donc possibilité pour les amateurs de pratiquer leur sport à Robertville, bel endroit s'il en est au portes des Hautes Fagnes !

Toutes les infos via

https://www.coo-adventure.com/