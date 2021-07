Des activités sportives, familiales et conviviales chez DOCK 79 à Tertre - Un Air de Vacances -... Chez Dock 79, découvrez des activités sportives, familiales et conviviales : un téléski nautique, un accrobranche, un aquapark… Mais aussi des évenements toute la saison : concert, cours de yoga, journées pour tester le matériel du téléski… C’est notre "bon plan" tourisme en collaboration avec la plateforme 365.BE Il y a 10 ans Antoine Marquais, Français installé en Belgique depuis 2002, est passionné par le wake- board (vice champion de France 2010) et est à la recherche d’un endroit pour y créer son propre téléski nautique. La même année, il découvre l’actuel terrain, alors appelé à l’époque le " lac des Herbières ". Il a pour ce havre de paix, mélange de nature verdoyante et de plans d’eau de source, un véritable coup de cœur. Il décide, avec Sébastien Dossou, un passionné de la discipline également, de monter son téléski sur le lac occupant une dizaine d’hectares. Le Belgium Cable Park ouvre en avril 2012. Présentations en compagnie de Alice Costa Marquais gérante du site.