Découvrez le Musée des Transports en commun de Wallonie

Le musée des transports en commun... - Un Air de Vacances - 13/08/2021 Partez à la découverte des calèches, des tramways hippomobiles et électriques, des trolleybus, des autobus, etc. Des ambiances sonores, des dispositifs interactifs et audiovisuels viennent compléter l’exposition. Le Musée des Transports en commun de Wallonie, situe à Liège, c'est notre destination tourisme en collaboration avec la plateforme 365.BE. Installé dans un ancien dépôt de tramway, le musée abrite environ 40 véhicules variés : calèches, tramways électriques ou trolleybus. Ils illustrent l’histoire de la mobilité du XVIIIe siècle à nos jours. Découvrez également des objets de réseau, des uniformes, des modèles réduits, des documents iconographiques, des exxpositions autour du thème des transports. Détails en compagnie de Lara FEGUENNE