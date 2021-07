Découvrez le Belgian Chocolate Village - Un Air de Vacances - 12/07/2021 Le Belgian Chocolate Village est situé dans l’ancienne Biscuiterie art-déco Victoria à Koekelberg. il vous invite à découvrir le chocolat à travers un parcours interactif, une serre tropicale et la rencontre avec un chocolatier. C'est notre sujet tourisme du jour en collaboration avec la plateforme 365.BE Le parcours scénographique avec audioguide en 7 langues permet de découvrir les étapes de la fabrication du chocolat, ses utilisations, son histoire, ses bienfaits, son économie et sa diversité. Il fait appel à tous vos sens ! Au sein du musée, une serre tropicale intérieure reproduit les conditions de culture des cacaoyers. On y retrouve aussi des bananiers et diverses épices. L'atelier chocolat, moderne, équipé et intégré au parcours permet d'observer des artisans chocolatiers au travail ou de suivre des workshops spécifiques sur réservation. Durant votre visite vous pouvez découvrir des sculptures magistrales de monuments bruxellois : l'Atomium, la Basilique et le Cinquantenaire. Une vidéo explique la fabrication de ces chefs-d'oeuvre réalisés par des sculpteurs-chocolatiers de renommée internationale. A l'étage, la boutique, le bar à chocolat et les salons de dégustation vous permettent de clôturer cette visite gourmande... https://www.belgianchocolatevillage.be/ Plus de détails en compagnie d'Eva De Grave