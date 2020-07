Découvrez la Distillerie de Biercée

La distillerie de Biercée - Un Air de Vacances - 27/07/2020 Dans une magnifique ferme abbatiale en carré du 16ième siècle, découvrez les secrets de la distillation dans la seule distillerie d'eau-de-vie de fruits frais de Belgique. De la sélection très rigoureuse des fruits, des fleurs et des herbes, au contrôle minutieux de leur macération ou leur fermentation en cuves thermo-régulées, à la maîtrise parfaite de l’art de la distillation en alambics jusqu’à l'élevage soigneux des alcools, le Maître Distillateur suit sa passion du goût et les règles de l’art de la distillation traditionnelle. Bénédicte Soupart : "nous avons de grands espaces dont une salle de restaurant et brasserie de plus de 300 m2, des énormes terrasses et on respecte vraiment les règles de sécurité pour que chacun se sente bien et nous continuons les visites sur inscriptions via le site internet". https://www.bierceedistillery.com