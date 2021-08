Découvrez l'Escale Forestière à Bon-Secours - Un Air de Vacances - 16/08/2021 Découvrez la forêt grâce aux espaces d’interprétation et aménagements ludiques de l’Escale forestière à Bon-Secours. C'est notre suggestion tourisme en collaboration avec la plateforme 365.BE L'Escale Forestiere c'est Un parcours pieds nus : dans la Pic’orée, à l’orée de la forêt, la nature se découvre à pied nu, vous y aiguserez vos sens sur un parcours intense où chaque matière est nouvelle expérience.. Expérimentez une vingtaine de bacs avec des textures naturelles (paille, roseaux, cônes, écorce…) e insolite (capsules, bouchons, boules de billard…), dès l'âge de 3 ans et entre ceux-ci, marchez sur des planches, dalles, natte de bambous.. Un site d'apprentissage de la forêt : visitez " Explor'forêt " pour connaître tous les secrets de la flore et de la faune de la litière. Entrez en forêt domaniale et baladez-vous sur les circuits de randonnée (4 et 7 km). Embarquez pour un voyage virtuel en montgolfière à la découverte des richesses du parc naturel. Un parcours d'énigmes : découvrez un parcours insolite de 18 énigmes et d’activités ludiques sur la thématique des bébés animaux, à partir de 4 ans. Des défis à relever en famille, avec l'école ou en groupe, dans les espaces permanent Détails en compagnie de Clara Louppe Jusqu'au 7 novembre , l'Escale forestière est ouverte du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h (Ouvert le lundi durant les congés scolaires ). ATTENTION : Les visites se font uniquement sur réservation préalable par mail à accueil@pnpe.be ou par téléphone au 069/77.98.10. Seules les visites individuelles ou en famille seront autorisées. Le port du masque est obligatoire dès 12 ans. Infos via le site PLAINE DE L'ESCAUT