Découvrez l'Archéosite d'Aubechies - Un Air de Vacances - 13/08/2020 L'Archéosite et Musée d'Aubechies-Beloeil, situé au cœur d'un des plus beaux villages de Wallonie, présente le plus important ensemble de reconstitutions archéologiques en Belgique Le site propose un itinéraire de visite débutant au Néolithique ancien (vers 5.000 av. J.-C.) et s'achevant à l'époque romaine (vers le IIIe siècle ap. J.-C.). Véritable musée à ciel ouvert, il met en scène la vie des populations qui se sont succédé dans nos régions au travers de diverses reconstitutions. La Préhistoire est illustrée par des habitats du Néolithique (premiers agriculteurs - éleveurs), de l'Age du Bronze et de l'Age du Fer. Au détour d'une maison gauloise, vous pourrez également découvrir la période gallo-romaine, représentée par un temple, une nécropole, une villa et un chaland (bateau à fond plat)... En Juillet et Août : Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Egalement les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h. Toutes les infos via le site https://www.archeosite.be