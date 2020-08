David Jeanmotte a de la suite dans les idées ! - Un Air de Vacances - 04/08/2020 Relookeur, chroniqueur, animateur.. David a plus d'une corde à son arc ! Et notamment depuis peu, la chanson avec une adaptation de Toi mon Toit chanté par Elli Medeiros, revue en "Toi toi Montois"... Et le succès est au rendez vous "Ca fonctionne très très bien" confie t-il à Thibault Roland. "Il faut savoir que c'est sur 250 plateformes de téléchargement, il y a une version club qui est sortie il y a deux jours sur une base de techno et donc j'en suis très très fier". "C'est vraiment pour les Montois. Comme on n'a pas eu de Doudou c'était vraiment pour faire la fête et c'est pour ça que je crie "Allez, plus fort !" parce que j'imagine très bien les personnes avec un verre dans le nez en train de crier sur cette chanson et donc c'est vraiment pour le côté sympathique et populaire". Vous pouvez retrouver, entre autres nombreuses activités, David en compagnie de Sarah de Paduwa dans "Mes vacances au musées" sur la Une TV, un concept qui plait énormément à David. Ainsi que dans "De la suite dans les idées" ! Dès le 14 aout prochain dès 18h30. "C'est vraiment une émission qui nous tient à coeur vis-à-vis de la RTBF parceque on aide, c'est une émission solidaire et comme je fais déjà ça indirectement avec les "restos du rire" c'est une action que l'on fait dans notre ADN, on le fait sporadiquement et je remercie encore toutes les associations et tous les bénévoles qui sont là pour encadrer les personnes qui en ont besoin". Ecoutez l'intégralité de l'interview de David