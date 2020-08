Danièle Gilbert : "Mes vacances c'est de travailler".

Mes vacances, c'est le travail ! - Un Air de Vacances - 18/08/2020 Célèbre animatrice de la télévision française, Danièle Gilbert fait ses débuts en télé en 1964 comme speakerine... Parmi les émissions qui l'ont rendues célèbre : "Sept et deux"; "Midi magazine"; "Midi première" ... Suite à l'élection de Mitterand à la présidence de la République, elle est limogée. S'ensuivra des animations et présentation ponctuelles . On la retrouve notamment aux coté de Didier Gustin sur RMC dans "Tout le monde déguste" et l'année suivante dans "Allô Daniele". Ce qui a surtout caractérisé la carrière Danielle, ce sont ses qualités de gestion du direct et des inconvénients qui peuvent en découler. Danièle était l'invitée de votre émission Un Air de Vacances ce mardi "Moi mes vacances c'est de travailler. C'est un métier très sympa. le contact avec le public, donc c'est le contraire du confinement " Danielle est au casting d'une chouette comédie signée Julien Antonin "Les Trois glorieuses". En tournée... interrompue pour cause de Covid 19. "A partir d'octobre c'est très chargé, mais on ne sait pas quelles sont les décisions qui vont être prises parce que comme cela change tout le temps". Le confinement "je me suis retrouvée chez moi toute seule (...) j'ai jamais vécu autant dans mon appartement". Dans ses nombreux projets, Danièle compte écrire sur ses souvenirs ... Ecoutez là !