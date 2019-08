Danièle Gilbert la star de télé des années 70 dans votre émission Un Air de Vacances ! - Un... Célèbre animatrice de la télévision française, Danièle Gilbert fait ses débuts en télé en 1964 comme speakerine... Parmi les émissions qui l'ont rendues célèbre : "Sept et deux"; "Midi magazine"; "Midi première" ... Suite à l'élection de Mitterand à la présidence de la République, elle est limogée. S'ensuivra des animations et présentation ponctuelles . On la retrouve notamment aux coté de Didier Gustin sur RMC dans "Tout le monde déguste" et l'année suivante dans "Allô Daniele". Ce qui a surtout caractérisé la carrière Danielle, ce sont ses qualités de gestion du direct et des inconvénients qui peuvent en découler. Au delà de l'animation Danièle Gilbert se distinguera aussi dans la chanson et sur les planches dans notamment "Presse Pipole" d'Olivier Lejeune. Aujourd'hui, elle reste l'animatrice de télévision préférée des Français. Danièle, c'est aussi le théatre et l'écriture. Elle a publié en 2018 "il faut que je vous raconte" qui revient son son aventure télé.. Plus d'info ICI Terry Lemmens à pris contact avec Danièle actuellement dans le sud de la France