Daddy k, l'un des plus grands DJ de Belge est à Dubaï.

Daddy K a été le pionnier du mouvement hip-hop belge depuis 1982. A cette époque, il avait participé à la compilation BRC (Bruxelles Rap Convention), la première compilation de rap en Belgique. Il fut ensuite le DJ officiel du groupe de rap Benny ,qui a été l'un des premiers groupes de la scène hip-hop francophone à obtenir un succès commercial. Daddy K a créé le fameux gimmick " mais vous êtes fous " en utilisant de vieux disques d'enfances de Capitaine Flam1.

Daddy K est aussi animateur de la plus grande émission de radio hip-hop/RNB en Belgique, Contact RNB.

En 30 ans de carrière, Daddy K, mixe partout Dans Le Monde: Asie ,Usa ,Europe. Il ravaille avec les plus grands de Rihanna à Beyoncé, de Robbie Williams à Bruno Mars.

Vous le retrouverez :

-20 juillet Bal National ( Bruxelles )

-28 juillet Tomorrowland

-16 mars 2019 Daddy K & Friends ( Palais 12 )

-Daddy K the mix 11 ( double disque d’or ) est toujours dans les bacs et the mix 12 sortira en octobre 2019.