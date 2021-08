Coups de soleil ! Les conseils d’Aurore Salsano

Les conseils d'Aurore Salsano... - Un Air de Vacances - 10/08/2021 Les vacances et le soleil c’est super mais qui dit soleil dit aussi coup de soleil ! Alors quels sont les conseils après coup de soleil. C’est notre rubrique conso en compagnie d’Aurore Salsano. "Et oui un coup de soleil, c’est arrivé à tout le monde. On a oublié sa crème, ou pensait que le soleil n’était pas si fort que ça ou on s’est carrément endormi sous le soleil. Attention, les coups de soleil ne doivent pas être pris à la légère, ils peuvent conduire à des brûlures au quatrième degré dans les cas extrêmes avec des vertiges, des nausées, une peau très abîmée, c’est l’hospitalisation assurée". Première chose à faire, ne plus s’exposer au soleil et rafraîchir la peau ! Des douches tièdes, c’est l’idéal. Deuxième conseil, hydrater à l’extérieur ET à l’intérieur. "On boit beaucoup d’eau, même quand on n’a pas soif. Si la peau est juste rose, on applique des crèmes après-soleil et ça suffira. Si par contre la peau est un peu plus foncée et que le simple frottement d’un vêtement vous est insupportable, il faut passer à la vitesse supérieure. Le gel d’aloé véra, vendu en magasin est une bonne solution, à appliquer généreusement et laisser pénétrer dans la peau, renouveler l’opération plusieurs fois" Il existe bien d’autres recettes de grand-mère qui calmeraient les coups de soleil, même si le corps médical n’est pas forcément convaincu. Vous pouvez par exemple appliquer des rondelles de tomates bien froides sur la peau, laissez agir puis prenez une douche. Ça fonctionne aussi avec des pommes de terre, du concombre ou du yaourt. Quel que soit la méthode choisie, n’oubliez pas de bien hydrater pendant plusieurs jours histoire de ne pas peler et surtout, attendez que votre peau soit parfaitement guérie avant de l’exposer à nouveau, cette fois, avec un bon indice de protection ! Il est indispensable d’hydrater la peau ! "C’est vrai que les pubs vont vous faire croire que les crèmes après-soleil, c’est ce qu’il faut, mais en réalité, elles ne sont pas plus efficaces qu’une crème hydratante traditionnelle". Test Achat a comparé 16 crèmes après-soleil et trois lotions pour le corps classique. Une seule des 16 après-soleil hydrate mieux que les lotions hydratantes. "Six produits obtiennent même un score médiocre. Et pour ce qui est de l’effet rafraîchissant ou adoucissant indiqué sur l’emballage, là aussi les produits concernés n’ont pas fait mieux que les crèmes hydratantes classiques. La seule différence était le prix. Le plus souvent, les après-soleil coûtent plus cher qu’une crème hydratante. Pour le prix au litre, en moyenne ça donne 47 euros pour l’après-soleil contre 38 pour les lotions hydratantes. 24% de plus en moyenne". Dernier conseil pour prolonger le bronzage, un bon gommage, ça c’est connu, mais aussi favoriser les aliments qui contiennent de la bêta-carotène comme les carottes, les abricots, le melon, les patates douces, les graines de tournesol et… l’inattendu : des épinards !