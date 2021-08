Connaissez-vous l'une des plus anciennes brasseries belge, le Beerstorium ?

Découvrez le Beerstorium - Un Air de Vacances - 11/08/2021 Le "Beerstorium" l'une des plus anciennes brasseries de Belgique située à Pipaix dans la région de Leuze-en-Hainaut. C'est notre destination du jour en collaboration avec la plateforme 365.BE. Le Dubuisson Beerstorium est une expérience interactive au cœur de l’histoire de le Brasserie Dubuisson ainsi que dans l’univers et les secrets de fabrication de ses bières. La visite vous plongera dans le château de Ghyssegnies, là où tout commença pour la Brasserie en 1769 ! La Brasserie a fêté ses 250 ans en 2019. L'entreprise qui produit la Bush est la plus ancienne brasserie de Wallonie. Elle dispose d'ailleurs d'un musée, le Beerstorium, témoin des méthodes, des infrastructures brassicoles d'hier et d'aujourd'hui. Ce qui fait l'actualité de la brasserie, c'est la Bush de nuits. Elle a été élue meilleure bière murie en foudre lors de la dernière édition du Brussels Beer Challenge. Une médaille d'or pour ce breuvage qui réunit les arômes de la bière et du vin. Présentations en compagnie de Gauthier Fraiteur