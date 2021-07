Comment occuper les enfants alors qu'à l'extérieur il ... pleut !

Comment occuper les enfants .... - Un Air de Vacances - 27/07/2021 Ce sont les vacances et pour certains parents, c’est aussi synonyme de casse-tête pour occuper les enfants, surtout quand il pleut ! Pourtant il existe beaucoup de choses à faire avec les enfants mais c’est toujours quand on veut les occuper qu’on est à court d’idées. Alors voici les bons conseils d'Aurore Salsano " Ce qui fonctionne très bien, et qui permet de rassembler la famille autour d’une même activité, c’est la cuisine ! Prévoyez des recettes simples, avec des ingrédients que vos enfants aiment… S’il fait beau, invitez-les à organiser un pique-nique à l’extérieur pour déguster leur réalisation et s’il pleut, vous faites la même chose. Une nappe étendue dans le salon, quelques assiettes en plastique réutilisable et des serviettes à pois et vos enfants seront transporté dans un autre monde". Et en temps de pluie… n’hésitez surtout pas à jouer les aventuriers à l’intérieur ! "Quelques coussins empilés, une couverture par-dessus, et votre salon se transforme en cabane de Robinson… Vous pouvez aussi organiser une chasse au trésor dans la maison ! Cachez des objets à retrouver, faites des énigmes simples qui mènent au goûter, placez des objets dans un sac et faites découvrir de quoi il s’agit par le toucher.. autant de petites choses simples qui devraient vous faire passer pour une super maman ou un super papa".