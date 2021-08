Charlotte Mansion "j'invite à retrouver cette liberté d'être, de penser ! " - Un Air de... Charlotte, jeune talent de la région namuroise vient de fêter son 30eme anniversaire. La fille d'Alec Mansion et de Muriel (Dacq) Desclée, s'est lancée dans la chanson il y a déjà 3 ans avec succès ... ET la jeune arstiste namuroise vient de sortir un nouveau titre "Coeur Libre" . Une chanson "pour libérer les coeurs qui ne se sentent pas très libres et qui agissent en fonction de certains codes qu'on a pu nous imrégner dans la tête avec tous ses beaux romans, ses beaux dessins animés (...) pour inviter à s'écoutez soi plutôt que son coeur soit libre d'aimer qui il souhaite" nous précise Charlotte. "Avoir un coeur libre" c'est quoi pour Charlotte ? "S'avoir s'écouter soi ! Il parait que l'on n'a que trois minutes de libre arbitre par jour ! J'invite justement à retrouver cette liberté de penser, d'être, d'aimer et un coeur libre c'est coeur qui accepte comme il est, qui ne se sent pas juger et qui n'agit pas en fonction de ce que pourraient penser les autres !" Ecoutez l'intégralité de l'interview qu'elle nous a accordée. Et vous pouvez suivre la jeune artiste via les différents réseaux sociaux.