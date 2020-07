Charles (Charlotte Foret) consacre ses vacances au ... travail !

Charles, invitée d'Un Air de Vacances - Un Air de Vacances - 16/07/2020 "Charles" est le nom d'artiste de Charlotte Foret. Un peu plus d'un an après sa victoire à The Voice Belgique elle a dévoilé il y a peu son premier single "Wasted Time" Pianiste autodidacte, Charlotte a co-écrit et co-composé "Wasted Time" avec Nina Sampermans (Hooverphonic, entre autres) et Wouter Hardy, le producteur d'Arcade de Duncan Laurence, gagnant de l'Eurovision 2019. Comment se présente cet été pour Charles ? C'est la question que Thibault Roland lui a posée dans votre émission Un Air de Vacances "C'est pas calme dans le sens où je travaille beaucoup sur la suite du projet et en meme temps je continue à sortir, à voir mes amis donc c'est pas vraiment calme". Charles fait partie de ces artistes qui vivent leur période de vacances... à bouloter ! Meme sous le soleil du sud de la France. "J'essaie de prendre un peu de temps pour moi mais j'espère passer la majorité de mon temps à travaillet et à continuer mes projets (..) on est sûr et certain qu'il y aura un deuxième single et un EP par la suite. "Wasted Time" sur Youtube, c'est ICI Et vous pouvez suivre l'actualité de l'arstiste, notamment via Facebook ou encore Instagram.