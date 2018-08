Chantal Ladessou : "glande" dans le Midi.

Chantale Ladessou, actrice et humoriste française a été révélée au grand public dans les années 1980, par ses participations à des émissions de télévision comme Le Petit Théâtre De Bouvard et surtout La Classe. Cette touche à tout poursuivra sa carrière sur les planches, seule en scène ou dans des pièces de théâtre.

En 2012 et 2013, elle joue dans " Adieu je reste avec Isabelle Mergault. En 2014-2015, elle confirme son amour pour le théâtre et interprète une avocate acariâtre dans " Nelson ", aux côtés d'Armelle et de sa fille Clémence Ansault.

Dernièrement s’est au cinéma qu’elle s’est attardée, elle vient en effet, de jouer dans différents films, dont celui de David Diane et Morgan Spillemaecker, " Comment tuer sa mère ", dans lequel Chantal est la mère à tuer.

A présent, elle quitte un peu le cinéma, le théâtre et retrouve la scène pour un one woman show. Elle sera d’ailleurs, bientôt en Belgique à Waterloo, au festival Waterlol avec " one woman show ", le jeudi 13/09 à 21h30.

- Infos et réservations : le site www.waterlol.be

-Les billets sont aussi en vente via Ticketmaster et au MediaMarkt de Braine l’Alleud.

Chantal Ladessou nous confie ses envies, ses projets et ses préférences, à écouter ci-dessous.