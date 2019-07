Chantal Ladesou sous la fraicheur de Bretagne ! Avant un repos mérité dans le Sud !

Actrice, humoriste très populaire, Chantal Ladesou revient prochainement en Belgique avec son spectacle "ON the Road Again"..

Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, charmeuse et ... gaffeuse ! Telle est Chantal que l'on retrouvera très bientot dans "On The Road Again" Le rideau s'ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer, mère, belle-mère, grand mère et ses 40 ans de mariage avec son mari Michel ! Désopilant! Le 18 octobre au Forum à Liège, le 26 novembre à Comines, le 27 novembre au Palais des Beaux Arts à Charleroi et le 28 novembre au Cirque Royal de Bruxelles !

Mais avant cela, Chantal est en tournée promo du Film "C'est quoi cette mamie ?"

Et c'est en Bretagne que Terry Lemmens la contactée dans Un Air de Vacances et elle nous parle notamment de ses vacances .. à la côte belge ! "J'allais à La Panne et je faisais du cuistax ! C'est pour cela que j'ai des cuisses magnifiques ! "Mais aujourd'hui j'aime le sud ! "