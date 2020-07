Cet été, (re) découvrez l'Atomium - Un Air de Vacances - 15/07/2020 L' Atomium offre de l’intérieur, une balade surréaliste à travers des espaces et des volumes tout à fait surprenants qui, à eux seuls, méritent le détour, sans oublier le plus beau panorama (360°) sur Bruxelles et ses environs, et une exposition sur l’histoire de ce bâtiment atypique. À l’occasion du 450e anniversaire de la mort de Pieter Bruegel l’Ancien, l’Atomium propose une exposition immersive et interactive sur le célèbre peintre de la Renaissance. L'Atomium, c'est notre destination du jour en collaboration avec la Plateforme 365.BE L’édifice fut conçu et réalisé à l’occasion de l’Exposition universelle de Bruxelles (1958), dont il était le bâtiment phare et l’emblème. Avec pour slogan bilan d’un monde, pour un monde plus humain, l’Expo 58 se voulait être l’expression de la volonté démocratique d’entretenir la paix entre toutes les nations, de la foi dans le progrès aussi bien technique que scientifique et, enfin, d’une vision optimiste dans l’avenir d’un monde neuf, moderne et hyper-technologique qui devrait permettre aux hommes de vivre mieux. C’est donc cette vision de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique à des fins scientifiques qui a déterminé la conception et la construction de l’Atomium. En plus d’être l’attraction la plus populaire de la capitale et d’offrir la plus belle vue sur la ville de Bruxelles, l’Atomium offre de l’intérieur, une balade surréaliste à travers des espaces et des volumes tout à fait surprenants qui, à eux seul, méritent le détour. "Toutes les mesures sanitaires sont appliquées. on demande à tous les visiteurs de porter un masque" nous précise Yvonne Boodts contactée par Thibault Roland dans votre émission Un Air de Vacances. Toutes les infos via le site https://atomium.be/discover?lang=fr