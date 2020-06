Cet été, découvrez le Natura Parc au Lacs de l'Eau d'Heure - Un Air de Vacances - 30/06/2020 itué en Belgique sur les berges des Lacs de L’Eau D’Heure, Natura Parc propose de nombreuses activités en plein air, idéales pour toutes vos sorties en famille, entre amis ou collègues : parcours dans les arbres (accrobranche), tyroliennes, location vélos, saut pendulaire, snack, espace barbecue… ainsi que depuis peu, le Tower Jump ! De quoi ravir les petits et grands amateurs de sensations fortes ! En collaboration avec 365.be chaque jour de l'été, votre émission Un Air de Vacances vous fait découvrir les attractions et sites touristiques de nos provinces. Ce lundi nous avons pris la direction des Lacs de l'Eau d'Heure en compagnie de Cyril Willaey "Natura Parc c'est des parcours accrobranches. Ca démarre à partir de 3 ans, des petits parcours 3, 5, 6 ans et puis après on va monter à partir d'une dizaine d'années où là on a quasiment 3 heures d'activités dans les arbres avec des tyroliennes, des ponts de singe. L'attraction phare ce sont les tyroliennes qui passent de 200 m de long au dessus d'une partie du lac, donc là vous avez vraiment la vue sur le plus grand lac de Belgique" . Location de VTT, de trotinnetes électriques, possibilités de randonnées, ... tout est fait séduire les familles ! Toutes les infos via le site https://www.naturaparc.be/fr/ où vous trouverez notamment les heures d'ouvertures, les tarifs et les conditions mises en place dans le cadre de COVID 19.