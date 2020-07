Cet été, découvrez le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve - Un Air de Vacances - 08/07/2020 Le plus grand musée du monde dédié à un auteur de bande dessinée. Un cadre architectural audacieux. Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve dépasse de loin la conception muséale traditionnelle : le père de Tintin et son oeuvre s'exposent au grand public, en même temps que son époque, avec ses tribulations et son extraordinaire créativité. C'est notre destination du jour en collaboration avec la plateforme 365.BE. "On a une chance énorme d'avoir ce musée" nous précise Dominique Maricq contacté par Stéphane Piedboeuf. 'Il n'y a pas d'artistes dans la bande dessinée qui peut se vanter d'avoir un tel musée ! Ce musées est extraordinaire déjà par son architecture (..) quand vous entrez vous voyez énormément de couleur, vous voyez des formes, vous voyez des surfaces, toute une série de choses qui sont assez uniques dans le domaine. Il y a 8 salles qui sont consacrées à l'oeuvre et dans ces 8 salles il y a à chaque fois une thématique liée à Hergé. On ne parle pas du Musée Tintin, on parle du Musée Hergé parceque beaucoup de gens l'ignorent mais Hergé était un artiste aux talents multiples. Bien sûr il a percé dans la bande dessinée, mais il a aussi des talents de graphiste, de publiciste, il écrivait lui même la plupart de ses scénarios et il a même fait des incursions dans la peinture". Découvrez le fabuleux parcours de l’un des plus grands artistes du vingtième siècle. Le maître de la Ligne Claire nous invite à une balade exceptionnelle au coeur de sa création. Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, c’est un regard passionné sur la vie et l’oeuvre du père de Tintin et Milou. Toutes les infos via le site https://www.museeherge.com