Cet été, découvrez le Château et les Jardins de Freyr

A découvrir : le Château et les Jardins de Freyr - Un Air de Vacances - 23/07/2020 Notre séquence tourisme en collaboration avec la plateforme 365.BE, direction Freyr, son Château et ses jardins.. L’ancienne résidence d'été des Ducs de Beaufort-Spontin, de style Renaissance, vous accueille dans son intérieur classique, meublé et décoré par les 20 générations qui ont habité ces lieux. Elles vous invitent à rencontrer l'Histoire (hôtes royaux, traité du café) dans un cadre naturel somptueux. Les jardins formels en terrasses, dans le style de Le Nôtre, offrent à la fois leur splendeur et leur intimité. Le murmure des jets d'eau, le parfum des orangers tricentenaires et 6 km de petits labyrinthes en charmilles enchanteront petits et grands. Freÿr, un lieu hors du temps : une visite inoubliable vous attend ! Ecoutez Sonia Meys contactée par Thibault Roland "Restart", un été résolument belge à la RTBF Cet été, la RTBF s’implique dans le soutien aux secteurs culturel, touristique et économique touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. La RTBF a décidé de les soutenir au travers du plan "Restart" pour lequel 13,4 millions d’euros ont été dégagés. VivaCité, comme tous les médias de la RTBF, est engagé dans ce sens en vous proposant du contenu local. En savoir plus Et pour des idées de sorties près de chez vous, abonnez-vous à la newsletter Restart !