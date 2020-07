Cet été découvrez le Château de Vêves

Découvrez le Château de Vêves - Un Air de Vacances - 13/07/2020 Le Château de la Belle au Bois Dormant ! Château coquet, meublé, classé patrimoine exceptionnel. Résidence des Comtes Liedekerke de Beaufort depuis le 13ème siècle. Tous les enfants sont déguisés en chevaliers et princesses pour la visite ! Direction le Château de Vêves en collaboration avec la plateforme 365.BE "On a essayé de proposer une formule familiale, un peu inter-générationnelle" nous précise Laura Moreau, contactée par Thibault Roland. "Pour pouvoir accueillir les personnes qui s'intéressent aux châteaux mais aussi les familles qui hésitent parfois à visiter les châteaux, et donc effectivement à leur arrivée on leur propose un costume ce qui est inclus dans le tarif et puis après ils font la visite comme ça dans le château. Il y a aussi une possibilité de chasse au trésor." Un patrimoine exceptionnel à découvrir cet été. Ouvert tous les jours de 10 h à 17 H. Toutes les infos via le site https://www.chateau-de-veves.be/