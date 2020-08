Cet été, découvrez le Bois du Luc à Houdeng Aimeries

Decouvrez cet été le Bois du Luc - Un Air de Vacances - 10/08/2020 Bois-du-Luc est un exemple remarquable de village minier, unique en Europe, comprenant une cité et un ensemble de bâtiments industriels, sociaux, culturels, festifs et religieux. L’authenticité de ce haut lieu patrimonial est déroutante ! C'est une illustration éloquente de l’impact de l’industrialisation aux niveaux technique, paysager, architectural et social. Inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Stéphane Piedboeuf a contacté Elisabeth Lebailly ! Ecoutez là Et pour toutes informations c'est via le site http://www.ecomuseeboisduluc.be/