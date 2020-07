Cet été, découvrez Autoworld

Autoworld est situé dans les halles du Parc du Cinquantenaire, une des perles de notre patrimoine architectural au coeur de Bruxelles. Avec plus de 250 véhicules, Autoworld possède une des plus grandes collections de voitures en Europe et retrace ainsi l'histoire de l'automobile, de l’hippomobile aux voitures de sport modernes. Expo dédiée aux 70 ans de Porsche, animation pour les enfants (construire des voitures en briques de Lego), chaque jour à 14h un oldtimer exclusif roule sur l'esplanade, profitez de la nouvelle terrasse sous les colonnades !

Toutes les infos sur le site d'Autoworld.