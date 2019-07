Cécile Djunga en direct d'Avignon dans votre émission "Un Air de Vacances" - Un air de Vacances -... Elle est pour l'instant à Avignon ! En plein boulot, mais les vacances pour Cécile c'est aussi se déconnecter... Pour la petite histoire, Cécile commence le théâtre à Bruxelles à l'âge de 12 ans ! 12 ans plus tard elle entre au Cours Florent à Paris qui lui ouvre les portes de la Comédie. Repérée dans le Jamel Comdey Club "saison 8" elle écrit son premier spectacle "One Killeuse Show" qu'elle joue à Bruxelles, à Paris et dans de nombreux festivals d'humour. Quelle elle écrit son deuxième spectacle "Presque célèbre" elle ignore que la réalité est en train de rattraper la fiction car depuis tout s'enchaine... Elle passe le casting de miss météo à la RTBF et obtient le job, un peu plus tard elle devient miss météo TV5. Les jours sur les plateaux télé, le soir sur scène... et notamment en ce moment à Avignon. Et pour la première fois ce vendredi dans Vendredi Tout est permis ! Et les vacances pour Cécile, qu'est ce que c'est ? "éteindre mon téléphone pour me déconnecter des réseaux sociaux! Les vacances idéales, c'est la randonnée, les repas entre amis, la rencontre des autochtones et bien manger ! " Ecoutez là