Cécile Djunga "apprendre à vivre au jour le jour et profiter de chaque instant"

Révélée dans le " Jamel Comedy Club " , elle joue aujourd’hui son deuxième spectacle " Presque Célèbre " . Co-présentatrice de " The Voice Belgique " , réceptionniste de l’émission " Tattoo Cover " et exploratrice dans " C’est Toujours Pas Sorcier " , Cécile apporte son grain de folie sur tous les plateaux télévisés et transmet sa joie de vivre lors des événements qu’elle présente. A l'heure actuelle vous pouvez la retrouver dans " Quel temps !" sur la RTBF

Et le confinement ? " A la base j'ai un rythme de vie très soutenu, très énergique, je fais mille choses en même temps. C'était assez brutal ! Mais je me suis rendu compte qu'on avait pas le choix et je me suis vite comportée la-dedans et finalement j'ai passé un très bon confinement. J'ai fait des choses que je n'avais jamais faites. J'ai fait du jardinage, j'ai fait de la cuisine, j'ai passé du temps avec ma famille (...) j'ai pris soin de mes voisins, j'ai rencontré plein de gens de mon voisinage. En fait ca été une vraie période de ressourcement. je vous cache pas qu'il y avait des jours où je pétais les plombs, il y avait des hauts et des bas. Là j'ai mes premières tomates qui poussent et je suis trop contente !"

Concernant les vacances, Cécile espère partir à moto avec son compagnon , à l'aventure !

Et pour la suite ? "On peut me souhaiter de garder ce même état d'esprit, d'apprendre à vivre un petit peu plus au jour le jour et de profiter de chaque instant. C'est ce que j'ai appris pendant le confinement et j'espère garder cet état d'esprit le plus longtemps possible. Et c'est tout ce je vous souhaite !"

Vous pouvez suivre toute son actualité via le site https://ceciledjunga.com/cjweb/