Carlos Vaquera "Ma raison d’être c’est la scène".

Ma raison d'être c'est la scène" - Un Air de Vacances - 02/07/2021 Animateur de télévision et créateur d’illusions/mentaliste hispano-belge né en Espagne, Carlos Vaquera vit à Bruxelles. Il était l’invité people de votre émission Un Air de Vacances ce jeudi. On est donc en plein domaine de la magie ! "Moi je pense que la magie elle existe dans ce que vous faites par exemple, quand on passe une musique, quand on lit un livre, quand on voit un film. La vraie magie c’est le temps du spectacle, le temps de la musique, le temps d’une interview par exemple, on oublie le souci de la vite quotidienne et on est dans une autre dimension". Carlos était sur scène (après un an "d’abstinence") le week-end dernier "Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que c’est d’être sur scène, de partager ces émotions avec les spectateurs, qui malgré l’Euro sont venus me voir […] ma raison d’être c’est d’être sur scène". Ecoutez l’artiste contacté par Philippe Jauniaux Et sachez que Carlos sera sur scène au Magic Land Théatre à Bruxelles les 9 et 10 juillet et à la Comédie Centrale de Charleroi en septembre. Toutes les infos via le site CARLOS VAQUERA