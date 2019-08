Candice Kother "danser le sirtaki quand on aura beaucoup bu !" - Un Air de Vacances - 14/08/2019 On la retrouve quotidiennement dans "Quoi de neuf ?" mais aussi chaque samedi en compagnie de Pierre Joye ! J'ai cité Candice Kother ! Savez vous que Candice possède une licence en sciences politique de l'ULB ? Qu'elle s'est spécialisée en Coopération au Développement et a débuté sa carrière comme politologue dans une ambassade avant de nous réjouir les papilles avec ses recettes, bons plans, trucs et astuces ? Candice est aussi l'auteur de livre "Les Délices de Candice ou encore "Candelicious". Marc Vernon l'a contactée dans votre émission Un Air de Vacances ... quelques jours avant son départ pour la Grèce ! On y apprend notamment que Candice sera présente quotidiennement dans votre émission Vivre Ici dès la rentrée !