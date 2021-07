"C’est la vie" nouveau single pour la jeune Rori ! - 14/07/2021 Elle tourne énormément sur Tipik et son single ‘Truth Hurts’a très bien fonctionné en radio et en streaming. Elle devrait sort un EP dans quelques semaines et un single intitulé " C’est La Vie " est sorti il y a quelques jours. Son nom : Rori. Rori jeune artiste Belge originaire de la région de Liège. Elle fait ses débuts en 2015 à l âge de 16 ans dans le groupe Beffroi, le duo sort son premier premier titre "Swim" très vite remarqué et qui rentre directement en radio sur pure FM et Stubru. Tout à commencé par une passion pour la musique quand elle était plus jeune, de la flûte en passant par une expérience (chaotique) de violon, Rori trouve enfin son instrument de prédilection, la guitare. Inscrite pendant de nombreuses années dans une maison de jeunes, l’artiste liégeoise participait chaque année aux fêtes de la musique durant lesquelles elle se produisait en groupe. C’est quelques années plus tard qu’un ami lui a proposé de créer leur propre duo. Beffroi, c’est le nom du groupe qui malheureusement disparait suite au décès du binôme de Rori. Après une période très difficile, RORI a décidé de prendre un nouveau départ en créant son propre projet. Elle a contacté le producteur de The Subs, Hadrien Lavogez, et lui a demandé de composer et de produire son futur projet. Le courant est bien passé et ils ont rapidement trouvé une nouvelle direction artistique : un son pop qui mélange la voix forte et émotionnelle de RORI avec une esthétique moderne. RORI développe son propre univers visuel en prenant en main la conception de ses vidéos et de ses artworks. Ella a déjà fait parler d’elle grâce à son featuring sur le single "Save Us" de DVTCH NORRIS. Le single "Save Us" est sorti en 2018 et est une des chansons les plus populaires dans le répertoire de DVTCH. Un nouvel Ep est prévu pour cet automne, mais un single intitulé "C’est la Vie" est déjà dispo depuis quelques jours Ecoutez l’artiste, invitée de votre émission Un Air de Vacances