Bruno Taloche espère que les mesures vont s'alléger !

Pour Bruno Taloche "Moi ca me permettait d'être un peu plus cool, de moins bouger, moins d'activités, ce qui me fait du bien car je suis plutot un hyperactif ! Regarder un peu plus des séries, lire un peu plus de bouquins. Je l'ai plutôt bien vécu quoi !" confie-t-il à Stéphane Piedboeuf.

"On est toujours un peu dans l'incertitude des nouvelles mesures qui vont être annoncées pour septembre parce que pour l'instant tout le secteur du spectacle, en général c'est très compliqué et on attend les nouvelles mesures. On va essayer de pouvoir recommencer notre métier au mieux !"

"Nous on était, juste quand le confinement à débuté on était en première partie de la mise à jour de notre nouveau spectacle. On venait de commencer, tout Paris s'est arrêté en deux jours de temps. On va reprendre une tournée en France qui a été déplacée au printemps prochain. Et pour la Belgique, on a des spectacles fin d'année qui sont prévus, mais toujous avec le point d'interrogation"

"Mise à jour" (à confirmer).

dimanche 20 septembre 2020 | Centre Culturel - Uccle

dimanche 08 novembre 2020 | Forum de Liège

dimanche 17 janvier 2021 | Le Palace - Ath

"Et surtout on prépare le festival Voo Rire de Liège. On l'organise donc on est obligé de continuer à avancer. Ce sera un festival plus allégé cette année et on espère que l'on pourra jouer dans des grandes salles puisque nous on organise dans plusieurs salles de Liège, dont le Forum et pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer".