Bruno Coppens a "plein de projets rigolos" - Un Air de Vacances - 24/07/2019 "Bruno Coppens est loverbooké" ! Le plus francophonissime des spectacles de Bruno Coppens ! "Ma Déclaration d'Humour" joué à plus de 300 fois de Montréal à Avignon, de Bucarest à Verviers. Notre héros attend le coup de fil de la future femme de sa vie, il a passé 3 petites annonces dans une agence matrimoniale et teste avec le public ce qu'il dira aux candidates qui se présenteront chez lui ! Le 1er octobre au Centre Culturel de Woluwé-St-Pierre Le 12 octobre à Paliseul Mais pour l'instant, notre jongleur fou de mots, chroniqueurs en radio etn en télé est au Théatre Episcène à Avignon avec son spectacle "Loover Booké". " Pour réenchanter la France, un Belge vient léguer son corps à la séance. Avec Christophe Colomb pour icône, notre Loverbooké vous encouragera à pratiquer l’exil fiscal, à offrir un burn-out à vos amis et réveillera le bonobo qui sommeille en vous. " Loverbooké ", un coaching chambouleversant par un jongleur fou des mots monté sur ressort. La Belgique a l’autodérision, la France l’autosuffisance. Chacun son auto? Bruno Coppens vous propose le co-voiturage !" Si Bruno reconnait sa préférence pour la Côte d'Opale, il ne prendra prend de vacances ! Boulot oblige: un bouquin à venir à l'automne, un nouveau spectacle en préparation... Ecoutez le