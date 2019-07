Boris Motte, finaliste the Voice saison 3. Un nouveau titre et des vacances en famille en Grèce avant une "destination moins chère"... la Thaïlande !

Boris Motte, finaliste the Voice saison 3. Un nouveau titre et des vacances en famille en Grèce ... "With Hope", le nouveau titre solo de Boris Motte ! Vous vous souvenez sans doute de Boris et sa puissante voix, finaliste de The Voice Belgique saison 3. Le chanteur signe ici un morceau très personnel. Vous pouvez le découvrir via le lien RTB The Voice Mais nous sommes en juillet et Boris se prépare à l'évasion. D'ici quelques jours il prendra destination de la Grèce en compagnie de sa famille... avant un séjour en Thailande "Un voyage en amoureux ! On fête un an de mariage avec ma petite femme (...) la Thailande on sourit tout le temps et c'est surtout la destination de voyage la moins chère...." Ecoutez le !