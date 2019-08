BJ Scott "des frites et une sole meunière" à la côte belge !

BJ Scott aime la mer du nord ! - Un Air de Vacances - 02/08/2019 Née en Alabama, le Sud profond des USA, bercée par les sonorités du blues, du gospel, de la country et du rock, Beverly Jo Scott décide très jeune de sillonner l’Amérique. Les chemins mouvementés de cette éternelle vagabonde la conduiront finalement à s’installer en Europe et en Belgique. Elle y joue tout d'abord dans la rue, dans les bars, puis dans les clubs et très vite, la sensualité et la sensibilité de sa voix en font l'une des " backing vocalists " les plus prisées du Vieux Continent, tout en commençant une carrière solo (cinq albums studio, trois " live ", un DVD) et de nombreux concerts. S'enchaînent alors de multiples collaborations en duo ou vocaliste avec de nombreux artistes tels que Maurane, Paul Personne, Cabrel, Souchon, Lavilliers, Axel Bauer, Higelin, Zap Mama, Bertignac, Adamo, Toots Tielmans, Elliot Murphy, Niagara, Eddy Mitchell, Deep Forest, Chamfort, Sam Moore, Matmatah … et ARNO avec le celèbre duo : " Jean Baltazaarrr " Beverly Jo Scott est une voix, un auteur compositeur de talent, mais c’est sur scène que se révèle toute la dimension de cette artiste hors norme. Cela fait plus de quinze ans qu’elle parcourt les cinq continents, toujours avec la même aisance… passant du plus petit club au plus grand festival ! Terry Lemmens a pris contact avec BJ cet après midi... juste avant son départ pour quelques jours de vacances en famille à la mer du Nord ! Une région qu'elle affectionne tout particulierement