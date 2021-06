Bien préparer sa valise avant son départ en vacances !

"Si vous êtes du genre distrait, il existe des lites toutes faites sur internet ou via des applications qui vous permettront de cocher où barrer ce que vous allez prendre, sans rien oublier. Parce que oui, forcément, il y a toujours bien une chose qu’on oublie et qui nous manque cruellement une fois arrivé sur place. C’est très facile à trouver et il y en a plein"

Pensez toujours à ce qui est administratif, parce que les documents importants si on ne les a pas, difficile d’en trouver sur place, c’est pas comme une crème solaire. Donc carte d’identité, passeport, documents pour l’hôtel ou les navettes depuis l’aéroport, coordonnées de l’hôtel… et un petit conseil en passant, photographiez tout ça avec votre smartphone avant le départ, on ne sait jamais, une valise perdue ou volée, c’est si vite arrivé !

"Dans votre trousse de toilette qui servira aussi de pharmacie, n’oubliez pas votre brosse à dents, ça va de soi et pourtant… mais aussi des bouchons d’oreilles et votre contraceptif. A priori il n’y a pas de lien, enfin normalement mais ça peut s’avérer très utile.

Renseignez-vous peut-être aussi avant de partir pour savoir s’il faut un adaptateur électrique. C’est surtout vrai si vous quittez l’Europe. N’oubliez pas non plus les différents chargeurs, parce qu’une tablette ou un téléphone à plat, sans chargeur, c’est tout de suite moins efficace."

Prévoyez de quoi lire, de quoi écrire et quelques sacs en plastiques. Ils serviront comme poubelle d’appoint si besoin, pour mettre le linge sale ou pour transporter ce qui ne rentrera pas dans votre valise au retour, une fois que vous aurez fait plein d’achats sur place. Il vaut d’ailleurs mieux ne jamais trop remplir sa valise à l’aller, au retour, vous risqueriez de devoir sauter dessus à pieds joints pour la fermer. Et à ce propos justement, un petit truc : pour que tout rentre plus facilement dans votre bagage, roulez les vêtements au lieu de les plier, ça prend moins de place.