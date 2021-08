Bérangère Mc Neese "Je pense qu’on a tous un peu une porte de "baraki" en nous ! " - Un Air de... Bérangère Mc Neese est actrice et réalisatrice belge et américaine. En 2020 elle obtient le Magrittedu meilleur court-métrage pour son film "Matriochkas" Née d’un père américain et d’une mère belge, Bérangère McNeese se lance très tôt dans le 7ème Art. Fille de Dany Boon dans Eyjafjallajokull et de Zabou Breitman dans Belle comme la femme d’un autre, elle se perfectionne en parallèle dans la réalisation dont les premiers courts métrages sont sélectionnés dans divers festival. On peut la voir aussi dans de nombreuses séries dont Unité 42. Bérangère a aussi réalisé 3 épisode de la série 100% belge "Barakis". "C’était super. J’ai été directement contactée par la production pour prendre en charge une partie des épisodes. Il y en avait beaucoup, donc on été quatre réalisateur à travailler sur cette saison (….) ca a été une expérience formidable puisque moi, en réalisation je viens vraiment du court métrage et c’est la première fois que l’on me confie un format aussi important et j’en suis très reconnaissante" nous confie-t-elle En tant que belgo/américaine, pas toujours évident d’aborder le "côté baraki belge" ! "Je pense que l’on a tous un peu une porte de "baraki" en nous ! Et puis on a beaucoup travaillé avec les auteurs qui viennent d’un peu partout en Wallonie" Ecoutez l’intégralité de l’interview que Bérangère Mc Neese nous a accordée