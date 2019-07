Antoine Chance : "j'assume plus facilement Antoine Geluck" - Un Air de Vacances - 15/07/2019 Fils du dessinateur de chats bien connu, Antoine Chance conjugue la chanson française à sa façon mais nourrit volontiers sa musique d'autres sensibilités, d'opinions et avis motivés ! Au printemps 2010 Antoine publie un premier disque produit par Renaud Letang. Entre un piano et une guitare, les mélodies exposent les bribes d’une personnalité à part. Aujourd’hui, l’artiste se dévoile un peu plus encore à travers neuf titres décontractés et affranchis, totalement libérés des modes Rassemblés sous une pochette chatoyante, ces nouveaux morceaux tiennent d’abord à un lieu : le studio OTØMN. Caché dans les ruelles de la capitale européenne, l’endroit a connu plusieurs vies. D’abord voué à l’imprimerie, puis au cinéma, l’espace est à présent squatté par un collectif de graphistes et plasticiens. C’est là qu’Antoine Chance compose, là aussi qu’il se lie d’amitié avec Adrien Derez aka Solleck, un garçon plutôt porté sur l’animation visuelle. Les deux esprits se rencontrent et donnent corps à un univers hybride. Entre reflets et images projetées, couplets et refrains suspendus, une fresque synthétique se profile. Vous pourrez en découvrir un peu plus plus via la page FACEBOOK Dans votre émission Un Air de Vacances, Terry Lemmens a pris contact avec Antoine cet après midi. Le chanteur se trouve actuellement à la côte belge. "Ma maman est d'Ostende donc je connais de famille ... enfant d'ai des souvenirs à la côte" . "Il fait couvert, mais pour moi c'est un bon climat. Et cet été ca va être la mer en Belgique" 'Antoine Geluck, j'assume plus facilement en me disant que j'ai un projet qui s'appelle Chance" Ecoutez le