Antoine Armedan chante dans votre salon avec sa tournée "Ensemble chez vous"

Antoine Armedan... - Un Air de Vacances - 31/07/2020 Antoine Armedan, c'est une chanson française mélodique, raffinée, élegante. Antoine Armedan, un talent belge que l'on a découvert durant le confinement. Vous pouvez l'entendre pratiquement tous les jours sur Vivacité avec "Bonheur". Alors, comment ce déroule cet été un peu spécial pour Antoine ? "Ca se passe bien. J'ai lancé une tournée qui s'appelle "Ensemble chez vous" où le principe est d'aller faire des mini concerts de 20 minutes chez les gens et cette tournée à beaucoup de succès" confie t-il à Thibault Roland. "Le principe est de choisir un jour par région et le même jour je vais de maison en maison et les gens ont l'air ravi et moi aussi !" Vous souhaitez recevoir Antoine Armedan dans votre salon ou votre jardin, en toute intimité ou en petit groupe, il suffit d'aller sur son site https://www.antoinearmedan.com/ Il reste deux dates, à Namur et à Evere, "ceci dit je suis prêt à faire des petits détours parce que je viens d'Enghien donc ca peut être une date qui est sur mon trajet. On peut toujours s'arranger". Le 15 aout, Antoine aura le plaisir de faire la première partie de Saule à l'Hopital Notre Dame à la Rose à Lessines . Antoine participera aussi aux "Eclats Estivaux" le 29 aout, sur la Place Van Zeeland à Soignies.