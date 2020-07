Animalaine, musée vivant de la laine à Bastogne

Animalaine, musée vivant de la Laine - Un Air de Vacances - 14/07/2020 Une idée découverte cet été, le musée vivant de la Laine, situé à Bizory, un petit village de la région de Bastogne. "C'est un musée où toutes les étapes de transformation de la laine sont démontrées en live" nous précise Michaël Rifon. "Donc vraiment avec des acteurs qui sont là pour pouvoir démontrer les anciens métiers, façon 1900-1930". Le musée propose une visite en trois temps : vous aurez tout d'abord l'occasion de découvrir le parc animalier dans lequel vous approcherez 25 espèces d'animaux lainiers . Ensuite vous ferez connaissance avec les étapes du travail de la laine tant aujourd'hui qu'au début du 20eme siècle. Et enfin vous serez transporter au travers du temps, guidés dans une maison d'époque reconstituée ! A découvrir en famille, entre amis et avec les enfants ! Ouvert jusqu'au 1er octobre, de çh3à à 16H30, fermé les mercredi et dimanche (sauf en juillet et aout, accessible de 11 hà 18H) Toutes les infos via le site www.animalaine.com